الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال التهامي: حديث الرئيس عن الأوضاع الاقتصادية طمأن قلوب المصريين

جمال التهامي
جمال التهامي

قال جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رد على المشككين في الحوار الوطني أمس بكل الدلالات الإقناعية، لذا حديث الرئيس أمس عن الأوضاع الاقتصادية طمأن قلوب المصريين.

ما بعد 25 يناير 

وأكد جمال التهامي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص أيضاً على شرح الوضع المصري الاقتصادي منذ أحداث ثورة ٢٥ يناير بكل شفافية ووضوح. 

دعم رئيس 

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية حريصة على أبنائها بصورة كبيرة، لذا أتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الفرصة أمام الجميع للتعبير عن التحديات التي تواجه المواطنين من مختلف القطاعات وخاصة القطاع الزراعي. 

وتابع: "الرئيس السيسي يدعم بقوة المرأة والشباب، لذا نجد المرأة الآن في كافة القطاعات دون الاقتصار على أعمال بعينها دون الأخرى".

واستطرد: "كما أن الحراك السياسي المصري كان له دور كبير في فتح أبواب المشاركة أمام الشباب المصري، وما يشهده الشباب الآن لم يكن من قبل".

جمال التهامي حزب حقوق الإنسان والمواطنة اكسترا نيوز الحوار الوطنى

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