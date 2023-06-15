الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": ترامب يرفض عقد تسوية مع وزارة العدل بقضية الوثائق السرية

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أعلنت واشنطن بوست، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رفض عقد تسوية مع وزارة العدل لتجنب الاتهامات الموجهة ضده في قضية الوثائق السرية، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية". 

وكان ترامب، قد تعهد في وقت سابق، بالترشح للرئاسة حتى لو تمت إدانته كجزء من لائحة الاتهام الفيدرالية المكونة من 37 تهمة التي صدرت ضده، مؤكدًا أنه لن يغادر السباق الرئاسي.

وأكد “ترامب”، أنه لا يتوقع الوصول لتسوية، على الرغم من أنه ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية القيام بذلك، حتى يدفعون له بعض التعويضات بسبب الأضرار التي تعرض لها.

ولا يحظر قانونا على “ترامب” الترشح للرئاسة من السجن أو كمجرم مدان، لكن حالة مثل هذه ستضع الأنظمة السياسية والقانونية في أمريكا تحت ضغط كبير.

القاهرة الإخبارية دونالد ترامب عقد تسوية وزارة العدل قضية الوثائق السرية

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