حسين هريدي: هناك أهمية حاسمة لدعم ريادة الأعمال والابتكار في بلدنا

قال حسين هريدي مساعد رئيس حزب العدل للشباب إن هناك أهمية حاسمة لدعم ريادة الأعمال والابتكار في بلدنا، فريادة الأعمال والابتكار تلعب دورا حيويا في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية في البلاد، كما تعد عمادًا أساسيًا في اللحاق بركب التقدم التكنولوجي والذي نتذيله حاليًا في ظل تراجع أدائنا التشريعي فيما يتعلق ببراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.

جاء ذلك خلال كلمته في لجنة الشباب بالحوار الوطني، ممثلا عن حزب العدل وعن الحركة المدنية الديمقراطية.

‏‎وتابع هريدي أنه يقترح إنشاء كيان شبكة تنظيمي مستقل ينظم وينسق النظام الإيكولوجي الخاص بريادة الأعمال والابتكار، يتمثل دور هذا الكيان في ضمان الجودة والمساهمة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة ودعم الشركات المتناهية الصغر والناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخصص هذا الكيان في صياغة اللوائح التنفيذية الخاصة بقوانين الاستثمار وكل ما يتعلق بأنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد ممثل العدل على أنه‏‎ من أجل ضمان التمثيل الصحيح للفاعلين في النظام الإيكولوجي القائم على مبدأ الابتكار المفتوح فيما يتعلق بمسائل الخلق المشترك، الاختبار المشترك، المصادقة المشتركة، يجب أن يكون هناك تمثيل لجميع الأطراف المعنية، ومن ثم يجب أن يتكون الكيان التنظيمي من مجلس خبراء يتكون من مساهمين من الحكومة والأكاديمي والصناعة والشركات الناشئة والمبتكرين.

‏‎وبالإضافة إلى ذلك، فقد ذكر ممثل حزب العدل أنه يجب على الكيان التنظيمي تشجيع الابتكار وتحفيزه عن طريق تسخير الموارد اللازمة والتنسيق لدعم البرامج المخصصة لتمويل الأفكار والمشاريع الجديدة والمبتكرة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية والحكومية المختلفة، ويجب على هذا الكيان التنظيمي تنسيق خدمات دعم ريادة الأعمال التي تقدمها الجهات والشركات والمنظمات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، مثل التدريب والإرشاد والتمويل والدعم الفني، وذلك لتمكين رواد الأعمال من تحقيق أفضل النتائج والنمو في أعمالهم وضمان جودة البرامج المقدمة وتنسيقها.

‏‎واعتبر هريدي أن هذا الكيان سيكون دوره التنسيق بين كل من يقدم خدمات لرواد الأعمال والمبتكرين وليس تقديمها بنفسه، لضمان الحكومة، والجودة، والفعالية، وفي سياق آخر، لا يجب أن يحرم هذا الكيان أي جهة من ممارسة الدور التي تقوم به لضمان مبدأ الحرية، ولكن إضفاء طابع الشراكات وكذلك أهمية الدخول في جعبة هذا الكيان لكونه ضامن للجودة، موضحا أن هذه السياسات ستساهم بشكل كبير في دعم ريادة الأعمال والابتكار في بلدنا، وسيتمكن المشاركون في هذا القطاع من تحقيق أقصى إمكانياتهم وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية في البلاد.

وفي ختام كلمته طالب ممثل العدل بإلغاء قرار إيقاف البطل عمر أشرف محمد رشاد، ابن الإسكندرية، بطل العالم في القوة البدنية بأمريكا عام 2022 بميدالية ذهبية باسم مصر، والحاصل على درع أحسن لاعب في العالم بعد أن حقق رقم قياسي عالمي جديد في رفعة السحب في بطولة العالم بالغردقة 2023، وقبلها أحسن لاعب في بطولة أوروبا المقامة بالمجرى 2022، وبدلًا من تكريمه عندما كتب منشور على “فيسبوك” يطالب فيه بالاهتمام برعاية الأبطال وتذليل العقبات لهم موجها كلامه للاتحاد المصري للقوة البدنية قام الاتحاد بإصدار قرار بإيقافه لمدة ستة شهور، بدعوى أن البوست يسيء للاتحاد، في دلالة واضحة على ما وصل له حال أعضاء مجلس الإدارة ومدى إدراكهم لحرية التعبير، أننا نطالب بحماية اللاعبين ورعايتهم ومنحهم كافة مستحقاتهم وخاصة المتميزين أمثال البطل عمر أشرف.