الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بيان أمريكى كورى يابانى: كوريا الشمالية تهدد المنطقة بدمار شامل

بيان أمريكي كوري
بيان أمريكي كوري ياباني

أدان بيان أمريكي كوري ياباني، الخميس، استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ الباليستية. 

أضاف البيان أن كوريا الشمالية تنتهك قرارات مجلس الأمن وتهدد المنطقة بدمار شامل، وفق وكالة يونهاب الاخبارية. 

وقال مستشار الأمن القومي تشو تاي يونج، سيصدر مستشارو الأمن القومي لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قريبًا بيانًا مشتركًا يحذرون فيه كوريا الشمالية بشدة من إطلاقها الصاروخي الأخير. 

وكشف تشو عن الخطة للصحفيين في مطار جيمبو الدولي في غرب سيول عند عودته من طوكيو بعد وقت قصير من إطلاق كوريا الشمالية ما قال جيش كوريا الجنوبية إنه صاروخان باليستيان قصيرا المدى باتجاه البحر الشرقي.

وقال تشو "نعد بيانًا مشتركًا مع تحذير شديد ضد كوريا الشمالية"، مشيرًا إلى أنه أجرى محادثات ثلاثية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والأمين العام للأمن القومي الياباني تاكيو أكيبا في طوكيو في وقت سابق اليوم: "أتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبا".

بدا أن الإطلاق كان يهدف إلى الاحتجاج على سلسلة ضخمة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. التدريبات بالذخيرة الحية التي انتهت في وقت سابق الخميس بحضور الرئيس يون سوك يول.

وقالت كوريا الشمالية أيضًا إنها ستطلق صاروخًا آخر يحمل ما تصفه بقمر صناعي عسكري لإعادة الكشف بعد أن سقط صاروخ سابق أطلق في 31 مايو في البحر الأصفر.

في حال استمرار كوريا الشمالية، قال تشو إنه اتفق مع سوليفان وأكيبا على اتخاذ إجراءات مختلفة معًا، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية على الشمال ، والأعمال العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ، وإدانة الشمال من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي بيان صحفي، قال المكتب الرئاسي إن مستشاري الأمن القومي الثلاثة ناقشوا كوريا الشمالية وقضايا الأمن الإقليمي وإجراءات التعاون الثلاثي واتفقوا على "زيادة تعزيز التعاون بين الدول الثلاث بهدف المساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين".

وأشار المستشارون إلى أن الرئيس يون سوك يول ، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ، اتفقوا خلال قمتهم الثلاثية في هيروشيما، اليابان، الشهر الماضي، على تعزيز الردع ضد الشمال، وتعزيز النظام الدولي الحر والمفتوح.

قال المكتب الرئاسي إنهما اتفقا على مواصلة التعاون من أجل إجراءات المتابعة السريعة والفعالة ومواصلة المناقشات للتحضير لقمة ثلاثية اقترحتها الولايات المتحدة.

بعد المحادثات الثلاثية، التقى تشو مع سوليفان بشكل منفصل وناقش الاثنان العلاقات الثنائية وكوريا الشمالية ، والتعاون الإقليمي والعالمي.

واتفقا على التنفيذ الصادق للاتفاقيات المختلفة التي تم التوصل إليها خلال قمة يون بايدن في واشنطن في أبريل، بما في ذلك إنشاء مجموعة استشارية نووية، ومواصلة تطوير التحالف الاستراتيجي الشامل العالمي بين البلدين.

في اجتماع ثنائي مع أكيبا الأربعاء، شدد تشو على موقف كوريا الجنوبية بأن إطلاق المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة يجب أن يتم بشكل آمن بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية.

كوريا الجنوبية الصواريخ الباليستية كوريا الشمالية اطلاق صواريخ

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