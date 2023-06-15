قناة الناس| أمين الفتوى: قراءة القرآن بدون تجويد ليس إثمًا (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "سعاد"، مفاده إنها تقرأ القرآن وتختمه كل 10 أيام لكن لا تستطيع التلاوة بالتجويد، فهل عليها إثم؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة “الناس”: "كثير من الناس لا يعرف التجويد، وبعد كده يقول صعب علي أتعلم، طيب ينفع أكتفي بالقراءة، طبعًا يجوز القراءة كما هو حالك، ولا أي إثم عليك وأنت مأجور إن شاء الله".

واستكمل: "أحد العلماء أفتى بأن من يقرأ القرآن دون تجويد آثم، طيب كده كل الناس هتبقى آثمة، والستات البسيطة اللي في البيوت دي تعمل إيه، هذا غير معقول طبعًا، كل واحد يقرأ القرآن كما هو على حاله، ومن يستطيع التعلم وعنده وقت للتعلم يتعلم وله أجر كبير".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.