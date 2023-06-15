الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": توسع المواجهات بين الجيش السودانى والدعم السريع

الأوضاع بالسودان
الأوضاع بالسودان مضطربة

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، إن الأوضاع بالسودان مضطربة خاصة بعد توسع رقعة المواجهات في عدد من المدن، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضاف خلال تصريحاته للقاهرة الإخبارية، أن مدينة الجنينة وهي حدودية مع تشاد، شهدت اختطاف ومقتل والي غرب دارفور، وهو ما يزيد الأمر سوءًا، مؤكدًا أن الحياة متوقفة بالسودان، وأعداد اللاجئين تزداد، كما يوجد أوضاعًا كارثية يعيشه المواطنون بسبب اشتداد المواجهات.

وتابع أنه في هذا التوقيت من الصعوبة بمكان وصول أي مساعدات من أي جهة إلا بعد السيطرة على كل هذه المناطق، لأن المواجهات والاضطرابات التي تشهدها العديد من المناطق وعدم الوجود الأمني يصعب وصول المساعدات مع انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت وهذا يضع الدولة في تحديات كبيرة.

وأشار إلى أن الدعم السريع تتواجد في الكثير من الأحياء ومن حين لآخر يكون هناك أصوات للرصاص والمدافع بكلية النهضة في جنوب الخرطوم. 

مراسل القاهرة الاخبارية السودان رقعة المواجهات المدن الجيش الدعم السريع وصول المساعدات والي غرب دارفور

مواد متعلقة

الخارجية الفرنسية: ندعم جهود السعودية للتهدئة فى السودان

جامبيا تهزم جنوب السودان وتعزز حظوظها في أمم إفريقيا 2023

العراق يخصص طائرة لإعادة أبناء جاليته من السودان

سمير فرج: الصراع فى السودان يتجه لنفق مظلم ويؤثر على أمننا القومى

أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين منذ بدء الصراع إلى 958 شخصًا

الأكثر قراءة

فَعَّال| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

خفض الدين وتحقيق فائض.. مكاسب الإصلاح الاقتصادى على مدار 9 سنوات

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة والأوراق المطلوبة للتقديم

رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

إعادة تصور مستقبل المرأة المصرية فى قطاعات البيئة الخضراء.. ورشة للتعاون الدولى

الكشف الطبي مجاناً علي 320 حالة بقرية سيدي حنيش بمرسى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى