"القاهرة الإخبارية": توسع المواجهات بين الجيش السودانى والدعم السريع

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، إن الأوضاع بالسودان مضطربة خاصة بعد توسع رقعة المواجهات في عدد من المدن، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضاف خلال تصريحاته للقاهرة الإخبارية، أن مدينة الجنينة وهي حدودية مع تشاد، شهدت اختطاف ومقتل والي غرب دارفور، وهو ما يزيد الأمر سوءًا، مؤكدًا أن الحياة متوقفة بالسودان، وأعداد اللاجئين تزداد، كما يوجد أوضاعًا كارثية يعيشه المواطنون بسبب اشتداد المواجهات.

وتابع أنه في هذا التوقيت من الصعوبة بمكان وصول أي مساعدات من أي جهة إلا بعد السيطرة على كل هذه المناطق، لأن المواجهات والاضطرابات التي تشهدها العديد من المناطق وعدم الوجود الأمني يصعب وصول المساعدات مع انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت وهذا يضع الدولة في تحديات كبيرة.

وأشار إلى أن الدعم السريع تتواجد في الكثير من الأحياء ومن حين لآخر يكون هناك أصوات للرصاص والمدافع بكلية النهضة في جنوب الخرطوم.