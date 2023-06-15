الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب السودان بالأمم المتحدة: جرائم الميليشيات المتمردة تهدف لهدم بلادنا

الحارث إدريس مندوب
الحارث إدريس مندوب السودان لدى الامم المتحدة

طالب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، المنظمة الدولية بدعم دعم جهود السلام الأهلية، محذرًا من أن "جرائم الميليشيات المتمردة تهدف لهدم الدولة السودانية". 

وقال إدريس خلال كلمتة باجتماع مجلس الامن، الذي عقد لبحث الأوضاع في السودان، على أنه يجب الضغط على الميليشيات المتمردة لإزالة مظاهر الوجود العسكري بالبلاد.

وأكد السفير السوداني في الوقت نفسه، أن الحظر المفروض على تسليح القوات المسلحة قيد جهود حفظ الأمن.

مقاتلين أجانب وأسلحة متطورة 

أضاف: "أن انتشار قوات الدعم السريع في دارفور مدعاة للقلق"، مردفًا: "رصدنا مقاتلين أجانب وأسلحة متطورة بصفوف الدعم السريع".

ولفت السفير السوداني إلى أن المليشيات تعمل على محاصرة دارفور، ومبينًا أنه تم إرسال الادوية والمواد الاغاثية لتوزيعها على المتضررين وتأمين كل الطرق الى الإقليم المنكوب، وفق قول والي غرب دارفور الذي تم اغتياله أمس؛ حيث قال قبيل اختطافه "إن الإقليم منطقة منكوبة مع استمرار أعمال النهب والقتل في مدينتي كتم والجنينة".

اغتيال والي دارفور

على صعيد متصل، استنكر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الهجوم الغادر الذي قامت به قوات الدعم السريع والذي إستهدفت فيه والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر وقامت بقتله بمدينة الجنينة.

وجاء في بيان صادر عن مجلس السيادة، "إذ يستنكر هذا الحدث المؤسف، يؤكد رئيس المجلس أن ما تقوم به مليشيا الدعم السريع المتمردة من قتل و سلب ونهب وترويع المواطنين وإستهداف المنشأت الخدمية والتنموية بمدينة الجنينة يعكس مدى الفظائع التي تقوم بها هذه القوات المتمردة ضد الأبرياء العزل".

ويشير رئيس مجلس السيادة إلى أن والي ولاية غرب دارفور جاء بناءً على اتفاق جوبا لسلام السودان مع حركات الكفاح المسلح وهو رئيس لحركة مسلحة إستجابت لنداء السلام.

في المقابل، دعت قوات الدعم السريع، في بيان، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الأحداث التي وقعت في ولاية غرب دارفور، وأدت لمقتل الوالي ومئات المواطنين.

txt

الجيش السودانى يتهم الدعم السريع باختطاف واغتيال والى دارفور

السودان قوات الدعم السريع سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس مقاتلين أجانب أسلحة متطورة الحرب السودانية إقليم دارفور

الأكثر قراءة

فَعَّال| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

خفض الدين وتحقيق فائض.. مكاسب الإصلاح الاقتصادى على مدار 9 سنوات

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة والأوراق المطلوبة للتقديم

رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

إعادة تصور مستقبل المرأة المصرية فى قطاعات البيئة الخضراء.. ورشة للتعاون الدولى

الكشف الطبي مجاناً علي 320 حالة بقرية سيدي حنيش بمرسى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى