البرهان: ندعم مبادرة إيغاد الرامية إلى إحلال السلام فى السودان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الخميس، دعمه لمبادرة إيجاد الرامية إلى إحلال السلام في السودان.

وأبلغ البرهان رئيس جيبوتي رفض الحكومة السودانية لرئاسة كينيا للجنة إيغاد، وفق قناة العربية الإخبارية.

كانت القوات المسلحة قد أدانت “بأشد عبارات الاستهجان التصرف الغادر الذي قامت به مليشيا الدعم السريع باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله ابكر لتضيف بهذا التصرف الوحشي فصلاً جديدًا لسجل جرائمها البربرية التي ظلت ترتكبها بحق كل الشعب السوداني الذي أصبح بأكمله شاهداً على جرائمها النكراء التي لم يشهد لها تاريخ هذا البلد مثيلاً”.