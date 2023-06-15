أسرّة الرعاية تثير مناقشات الحوار الوطني.. والحكومة: نواجه إشكاليات العجز بالمنظومة

شهدت لجنة الصحة بالحوار الوطني، مناقشات موسعة حول أزمة أسرة الرعايات وشكاوى المواطنين من عدم توفرها على مدار الفترة الماضية، حيث طرح الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، هذه الإشكالية أمام ممثلي الحكومة من وزارة الصحة حيث عقب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة أن مصر بها 16 ألف سرير رعاية مركزة منهم 13 ألف حكومي.

وأكد أن الحكومة عملت على مواجهة إشكاليات العجز في هذه المنظومة من خلال نقل إشكالية البحث عن سرير الرعاية من جانب المريض إلى المستشفى حيث يكون منوطًا بالمستشفى العمل على توفير السرير للمريض وليس المريض هو الذي يبحث عن السرير، وحال عدم توفر السرير تقوم بتقديم الخدمات الصحية له من خلال عناية الطوارئ.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على مراقبة هذه المنظومة على أرض الواقع من خلال غرفة العناية الموحدة ونسبة النجاح فيها ليست بالصورة الأفضل حتى الآن ولكن هذا المأمول على أرض الواقع لمواجهة إشكاليات الرعاية على أرض الواقع.

واختلف معه الدكتور مجدي مرشد، الطبيب وعضو مجلس النواب السابق، مؤكدًا على أن أسرة العناية في الحكومة كثير منها معطل بسبب قلة الصيانات والمتابعة وبالتالي لابد من أن نكون أمام جهود مختلفة في هذا الملف.