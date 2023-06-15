الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. حلقة جديدة من برنامج “مانشيت” من داخل كنيسة العذراء الأثرية بكفر الشيخ

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج

تبث قناة CBC حلقة جديدة من برنامج مانشيت، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، مساء غد الجمعة الساعة الحادية عشرة مساء، وهي حلقة خارجية من داخل كنيسة العذراء الأثرية بمنطقة سخا بمحافظة كفر الشيخ، أحد أهم محطات العائلة المقدسة في مصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور العائلة المقدسة في مصر والتي توافق الأول من يونيو الجاري.

وأجرى الإعلامي جابر القرموطي، جولة داخل كنيسة السيدة العذراء الأثرية بصحبة راعي الكنيسة القمص ميتياس موريس، وتناول التقرير قصة إنشاء الكنيسة وقصة الحجر المقدس المطبوع عليه قدم السيد المسيح عليه السلام، وأيضا الحديث عن رحلة العائلة المقدسة، بدءا من دخولها مصر من ناحية رفح والفرما "، حتى وصولهم إلى أسيوط ثم العودة مرة أخرى وهى الرحلة التي ظلت قرابة الأربع سنوات، ومنطقة سخا كانت إحدى نقاط الرحلة المباركة.

كما أجرى القرموطي لقاءا مع نادر جرجس منسق اللجنة الوزارية لإحياء مسار العائلة المقدسة السابق، والذي تحدث عن مسار الرحلة سياحيا ومجهودات الدولة والكنيسة الأرثوذكسية لنجاح مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة سياحيا، كما كان هناك لقاءات مع أهالي منطقة سخا ومنهم أشرف صحصاح عضو غرفة السياحة الذي تحدث عن مقومات كفر الشيخ سياحيا، وتحدث القمص ميتوثاوس حنين عن قوة التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين.

وفي نهاية الجولة كان هناك جلسة ودية للقرموطي مع الأطفال أبناء الكنيسة ومن أهالي منطقة سخا بكفر الشيخ، يذكر أن برنامج "مانشيت" يذاع أيام الجمعة الساعة 11 مساء ويومي السبت والأحد الساعة 6 مساء من كل أسبوع.. ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي إبراهيم الطيب، وإخراج خالد منسي.

العودة الف العائلة المقدسة الشيخ السيدة العذراء الش

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