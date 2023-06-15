الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى يشيد بشاب مسيحى نال دبلومة فى الفقه المقارن للمرة الأولى

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بشاب مسيحي يدعى جورج إبراهيم حشمت، قام بدراسة الفقه المقارن.

وقال، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن هذا الشاب التحق بكلية الشريعة بكلية الحقوق ونال دبلومة في الفقه المقارن، وكانت المفاجأة أنه مسيحي، مضيفًا: "هذا هو الحدث الجميل الذي سعدنا به جميعًا"، وهو من محافظة المنيا، وتعد هذه أول مرة يحصل قبطي فيها على دبلومة فقه مقارن من جامعة أسيوط.

السبب الذى دفعه لدراسة الفقه

وأشار إلى أن الشاب يعمل محاميًا، وأن السبب الذي دفعه لدراسة الفقه القارن هو أن مصدر التشريع هو الشريعة الإسلامية، ولذا كان لا بد أن يدرس مصدر التشريع، وقرر الحصول على دبلوم الفقه المقارن وسط دهشة الجميع.

خالد الجندي شاب مسيحي الفقه المقارن كلية الحقوق مصدر التشريع الشريعة الإسلامية

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