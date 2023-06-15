الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الدفاع الأمريكى: سنقف بجانب أوكرانيا طالما استدعى الأمر ذلك

لويد أوستن
لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستقف بجانب أوكرانيا طالما استدعى الأمر ذلك.

المساعدات الأمريكية لكييف 

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز الآن على تلبية احتياجات كييف الملحة بشأن الدفاع الجوي.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف أن واشنطن وفرت لكييف قدرات عسكرية كبيرة كي تستطيع الصمود بل الانتصار على الجانب الروسي.

وتابع: إن كندا تعهدت بتوفير 500 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا بينها صواريخ أرض جو.

الدفاع الامريكي القاهرة الإخبارية مساعدة أمريكا لكييف الحرب الروسية الأوكرانية لويد اوستن

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