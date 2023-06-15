قناة الناس| أيمن الحجار: مظاهر الكِبر أخذ حقوق الناس بدون وجه حق (فيديو)

قال د.أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن التزين والتجمل في المظهر لا علاقة له بالكبر، مؤكدًا أن الرسول الكريم (ص) أكد أن الكِبر هو عدم قبول الحق وإعطاء الناس حقوقهم.

أضاف "الحجار"، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول (ص) قال: “لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر”، فالكِبر بطر الحق أي لا يقبل الانسان المتكبر الحق ويتكبر عن قبوله، أما غمط الناس فهو أخذ حقوق الناس ولا يظن التّكبر أنه أخذ حقوقهم، مؤكدًا أن من مظاهر الكبر أخذ حقوق الناس بدون وجه حق.

وأوضح الحجار أن الإنسان الواثق من نفسه هو شخص مختلف تمامًا عن الإنسان المتكبر فهو يعلم أن الله تعالى أعطاه ملكات ومواهب وهو يعلم جيدًا أن هذه كلها منح من الله تعالى وهي بمحض التوفيق من الله، لافتًا إلى أن الإنسان الواثق بنفسه لا يكره أن يرى الخير في الناس ويحب أن يراهم متميزون مثله، مؤكدًا أنه متسامح جدًا بخلاف المتكبر.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.