الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أيمن الحجار: مظاهر الكِبر أخذ حقوق الناس بدون وجه حق (فيديو)

د.أيمن الحجار
د.أيمن الحجار

قال د.أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن التزين والتجمل في المظهر لا علاقة له بالكبر، مؤكدًا أن الرسول الكريم (ص) أكد أن الكِبر هو عدم قبول الحق وإعطاء الناس حقوقهم.

أضاف "الحجار"، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول (ص) قال: “لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر”، فالكِبر بطر الحق أي لا يقبل الانسان المتكبر الحق ويتكبر عن قبوله، أما غمط الناس فهو أخذ حقوق الناس ولا يظن التّكبر أنه أخذ حقوقهم، مؤكدًا أن من مظاهر الكبر أخذ حقوق الناس بدون وجه حق.

وأوضح الحجار أن الإنسان الواثق من نفسه هو شخص مختلف تمامًا عن الإنسان المتكبر فهو يعلم أن الله تعالى أعطاه ملكات ومواهب وهو يعلم جيدًا أن هذه كلها منح من الله تعالى وهي بمحض التوفيق من الله، لافتًا إلى أن الإنسان الواثق بنفسه لا يكره أن يرى الخير في الناس ويحب أن يراهم متميزون مثله، مؤكدًا أنه متسامح جدًا بخلاف المتكبر.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس البيت الكبر مظاهر الكبر أخذ حقوق الناس التزين والتجمل

الأكثر قراءة

تقارير صحفية: محمد صلاح بديلًا لـ ميسى فى باريس سان جيرمان

ضبط ربع طن زيت طعام مجهول المصدر فى حملات تموينية بالإسماعيلية

الأهلى يتفوق على "البايرن" فى تصنيف أندية العالم: ماذا عن الزمالك؟

ما هي سفينة "وادي الملوك" أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري بميناء الإسكندرية؟

مصرع شخص غرقا فى نهر النيل بقنا

محافظ أسوان يوجه بفتح قاعات رياض الأطفال بمدرسة تحيا مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى