الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميكالي يعلن تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة غانا الودية

روجيريو ميكالي
روجيريو ميكالي

أعلن روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة غانا الودية اليوم.

ويلتقي المنتخب المصري الأولمبي نظيره الغاني اليوم ضمن الاستعدادات لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.


وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد طارق، ومحمد أشرف.

وسط الملعب: محمود صابر، أحمد كوكا، وأحمد عاطف قطة.


الهجوم: محمد شحاتة، أسامة فيصل، وإبراهيم عادل.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو التالي: عمر فايد، محمد مغربي، محمود جهاد، أحمد فوزي، عماد ميهوب، علي الجابري، مصطفى سعد، علي زعزع، محمد سمير، حاتم محمد، محمد سيحا، وعبدالرحمن عاطف.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة النيجر 25 يونيو المقبل، ثم يواجه بعدها نظيره المالي يوم الثامن والعشرين من نفس الشهر، قبل أن يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة الجابون يوم الأول من يوليو المقبل.

ميكالي روجيرو ميكالي المنتخب الأولمبى مباراة مصر وغانا امم افريقيا تحت 23 عاما

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