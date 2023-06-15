ميكالي يعلن تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة غانا الودية

أعلن روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة غانا الودية اليوم.

ويلتقي المنتخب المصري الأولمبي نظيره الغاني اليوم ضمن الاستعدادات لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.



وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد طارق، ومحمد أشرف.

وسط الملعب: محمود صابر، أحمد كوكا، وأحمد عاطف قطة.



الهجوم: محمد شحاتة، أسامة فيصل، وإبراهيم عادل.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو التالي: عمر فايد، محمد مغربي، محمود جهاد، أحمد فوزي، عماد ميهوب، علي الجابري، مصطفى سعد، علي زعزع، محمد سمير، حاتم محمد، محمد سيحا، وعبدالرحمن عاطف.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة النيجر 25 يونيو المقبل، ثم يواجه بعدها نظيره المالي يوم الثامن والعشرين من نفس الشهر، قبل أن يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة الجابون يوم الأول من يوليو المقبل.