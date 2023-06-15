محمود فوزي ردا على ممثل حزب النور: مصر كلها عدالة ومساواة.. ولنا في رسول الله أسوة حسنة

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الدولة لا تميز ضد أي من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف العامة أو مناصب بعينها، موضحا أن وزير المعارف الأسبق عميد الأدب العربي طه حسين تولى منصبا وزاريا وهي سلطة تنفيذية.

وأضاف فوزي، خلال كلمته بلجنة الشباب أنه كان على رأس مجلس الدولة المستشار نبيل مرغم، وكان يعاني من إصابة أفقدته البصر، مؤكدا: "نسير على هذا النهج وأن الدولة المدنية الحديثة كلها عدالة ومساواة ولنا في رسول الله أسوة وقدوة حسنة".

جاء ذلك ردا على مطالبة إبراهيم شهير، ممثل حزب النور، بالاقتداء بالسيرة النبوية في تمكين الشباب وتولي المناصب والولاية العامة، بالإضافة إلى إعفاء ذوي الهمم حاملي الماجستير والدكتوراة من الضريبة 10 سنوات في مشاريع رواد الأعمال.

وطالب بتخصيص صندوق تمويلي لذوي الاحتياجات الخاصة يعتمد على أدوات التمويل الإسلامي.