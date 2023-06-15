الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تقديمه رسميًا.. رسالة بيلينجهام لجماهير ريال مدريد

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

وجّه الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، رسالة لجماهير الفريق بعد تقديمه رسميًا كلاعب للنادي.

وقدّم ريال مدريد، بيلينجهام، لجماهيره اليوم، بعد الإعلان رسميًا عن انتقاله من بروسيا دورتموند الألماني.

ونشر بيلينجهام صورته بقميص ريال مدريد، وأخرى مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق: "أهلًا مدريديستا، إنه أكثر أيام الفخر في حياتي للانضمام لأعظم نادٍ في تاريخ اللعبة، سأقدم كل ما لديّ بالتأكيد لمساعدة هذا الفريق على الفوز، شكرًا على الاستقبال الرائع، هلا مدريد".

وانتقل بيلينجهام رسميًا لصفوف ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها المعلنة 103 ملايين يورو، بالإضافة إلى بعض الحوافز والمتغيرات، بعقد يمتد حتى 2029.

وحصل بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الألماني عن الموسم المنقضي، بعدما شارك في 42 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

ولعب جود بيلينجهام 132 مباراة بقميص بروسيا دورتموند منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 24 هدفًا وصنع 25 لزملائه في الفريق، من أصل 177 مباراة لعبها وسجل 28 هدفًا وصنع 27.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية عن وجود شرط في عقد بيلينجهام يقضي بحصول بروسيا دورتموند على مبلغ حافز في حالة تحقيق اللاعب لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أثناء عقده مع ريال مدريد.

جود بيلينجهام بيلينجهام ريال مدريد بروسيا دورتموند الانتقالات الصيفية

الأكثر قراءة

تقارير صحفية: محمد صلاح بديلًا لـ ميسى فى باريس سان جيرمان

مصرع شخص غرقا فى نهر النيل بقنا

ضبط ربع طن زيت طعام مجهول المصدر فى حملات تموينية بالإسماعيلية

الأهلى يتفوق على "البايرن" فى تصنيف أندية العالم: ماذا عن الزمالك؟

ما هي سفينة "وادي الملوك" أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري بميناء الإسكندرية؟

أمين "حماة الوطن" بالإسكندرية: تطوير الميناء نقلة نوعية كبيرة للدولة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى