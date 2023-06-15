بعد تقديمه رسميًا.. رسالة بيلينجهام لجماهير ريال مدريد

وجّه الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، رسالة لجماهير الفريق بعد تقديمه رسميًا كلاعب للنادي.

وقدّم ريال مدريد، بيلينجهام، لجماهيره اليوم، بعد الإعلان رسميًا عن انتقاله من بروسيا دورتموند الألماني.

ونشر بيلينجهام صورته بقميص ريال مدريد، وأخرى مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق: "أهلًا مدريديستا، إنه أكثر أيام الفخر في حياتي للانضمام لأعظم نادٍ في تاريخ اللعبة، سأقدم كل ما لديّ بالتأكيد لمساعدة هذا الفريق على الفوز، شكرًا على الاستقبال الرائع، هلا مدريد".

وانتقل بيلينجهام رسميًا لصفوف ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها المعلنة 103 ملايين يورو، بالإضافة إلى بعض الحوافز والمتغيرات، بعقد يمتد حتى 2029.

وحصل بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الألماني عن الموسم المنقضي، بعدما شارك في 42 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

ولعب جود بيلينجهام 132 مباراة بقميص بروسيا دورتموند منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 24 هدفًا وصنع 25 لزملائه في الفريق، من أصل 177 مباراة لعبها وسجل 28 هدفًا وصنع 27.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية عن وجود شرط في عقد بيلينجهام يقضي بحصول بروسيا دورتموند على مبلغ حافز في حالة تحقيق اللاعب لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أثناء عقده مع ريال مدريد.