"الدستور" يكشف كواليس عودة طارق حامد للزمالك

قرر مسئولو نادي الزمالك فتح ملف عودة طارق حامد، لاعب الوسط المدافع المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي من جديد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل بشكل مفاجئ في الساعات القليلة الماضية .

وعلم «الدستور» أن مسئول زملكاوي كبير تدخل خلال الساعات الماضية، لاحتواء الموقف بين مجلس إدارة الزمالك، وطارق حامد من أجل حل الأزمة وعودة اللاعب لصفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، لحاجة الفريق لجهوده.

وسيتم حسم الموقف النهائي بشأن عودة طارق حامد في الساعات المقبلة، في حالة حلة الأزمة مع مجلس إدارة الزمالك، والموافقة علي تخفيض طلباته المالية.

وجاءت الأزمة بسبب رفض طارق حامد، تجديد عقده مع الزمالك وتوقيع عقوبات مالية ضخمة عليه عقب ملاحقته باتهامات الابتعاد المتعمد عن المباريات وقتها من مجلس إدارة القلعة البيضاء.

كما تضغط بقوة لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، على مجلس الإدارة لعودة طارق حامد لاعب الوسط من أجل حاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة، مؤكداً علي دوره القيادي داخل وخارج الملعب.

وترى لجنة الكرة بنادي الزمالك، إن عودة طارق حامد في الوقت الحالي لصفوف الفريق، هي استعادة نصف قوة الفريق، في خطة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ويمتلك طارق حامد، في الميركاتو الصيفي، عروضًا للاحتراف في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.