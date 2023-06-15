الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعيد سلام: أوكرانيا ما زالت صامدة أمام العدوان الروسى بفضل الدعم الأوروبى

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات، إن تصريحات الأمين العام تأتي في إطار الدعم السياسي الغربي بدعم أوكرانيا في حربها المضاد ضد الجانب الروسي.

الحرب الروسية الأوكرانية 

وأكد الدكتور سعيد سلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تلك التصريحات تؤكد قيام دول أوروبا بالدعم المباشر العسكري للقوات الأوكرانية حتى يتم طرد العدوان الروسي من الأراضي الأوكرانية.

الزحف الروسي في أوكرانيا 

وأضاف في حديثه، أن القوات الأوكرانية استطاعت تحويل عقيدتها الحربية القديمة إلى عقيدة تتماشى مع الحروب الحديثة، وهذا التحويل بفضل القارة الأوروبية التي منحت أوكرانيا الكثير من الأسلحة الحديثة لوقف زحف العدوان الروسي، ولهذا تم تدمير العديد من الخطوط اللوجستية الروسية.

وتابع: "بالرغم من الهجوم المفاجئ للقوات الروسية على أوكرانيا مع عدم امتلاك الجيش الأوكراني الأسلحة الكافية، إلا أن الجيش الأوكراني استطاع الصمود أمام هذه العملية الروسية الحربية حتى الآن".

سعيد سلام منتصف النهار القاهرة الإخبارية الهجوم المضاد الاوكراني فيجن للدراسات

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