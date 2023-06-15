الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 89 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في دمياط

أملاك الدولة
أملاك الدولة

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم إزالة ٤ حالات تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة ٤٦٠ مترًا، تابعين لولاية الموارد المائية والري بمركز ومدينة  فارسكور، وذلك ضمن حملات الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في مرحلتها الثانية.

وأضافت محافظ دمياط، أنه تم إزالة ٨٥ حالة تعدٍ بمناطق مختلفة منذ انطلاق هذه المرحلة وذلك بمساحة إجمالية ٩٢٠٣ أمتار، إلى جانب إزالة ٤ حالات تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة ٧٠ فدانًا، و٢٢ قيراطًا، و٢٠ سهمًا، مشيرة إلى أن المحافظة تتابع باستمرار هذا الملف وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

وشددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية، بالتصدي لأي حالة تعدٍ في المهد وعدم السماح بعودة التعديات مجددًا.

محافظ دمياط دمياط أملاك الدولة منال عوض أحداث دمياط

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