الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الإنجيلية وأعضاء الحوار العربي الأوروبي في ضيافة وزير الأوقاف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على رأس وفد من أعضاء الحوار العربي الأوروبي، في زيارة خاصة للدكتور مختار جمعة، وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، وذلك بمقر وزارة الأوقاف.

وخلال كلمته أعرب رئيس الإنجيلية عن سعادته بزيارة وزارة الأوقاف وحوار أعضاء الحوار العربي الأوروبي مع معالي الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وقال "زكي": "أهنئ معالي وزير الأوقاف بقرب حلول عيد الأضحى وأهنئ جميع المصريين، وتربطنا علاقة محبة وعمل وبناء مشترك مع وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور مختار جمعة، ومعالي وزير الأوقاف قيادة وطنية وصاحب مواقف ثابتة مستنيرة، وصاحب عطاء فكري يساهم في نشر قيم العيش والمشترك".

ومن جانبه رحب الدكتور مختار جمعة برئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار العربي الأوروبي، معبرًا عن سعادته بالزيارة وقال: "السلام مع النفس هو أساس سلام البشرية والعالم والمؤمن الحقيقي لا يتجاوز في حق الآخر، كما يشهد العالم تحولات دولية شديدة، والمعتقد الديني دوره الحفاظ على الحياة، وتحتاج البشرية إلى صوت العقل والحكمة وعلماء الدين لهم دور مثمر في سلام العالم".

وأضاف وزير الأوقاف: "نشكر الهيئة الإنجيلية على روحها الوطنية ومشاركاتها السنوية في مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف بمبلغ 100 ألف جنيه".

وافتتح أمس الدكتور القس أندريه زكي، فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي، بمشاركة سعادة السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وسعادة السفير هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر، وذلك بحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية وأكاديميين، وأعضاء الحوار العربي الأوروبي من ١٧ دولة من مصر والسعودية والعراق والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك.

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