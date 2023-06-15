ممثل "الإصلاح والنهضة" بالحوار الوطني: الصحة لها بعد اجتماعي واقتصادي

قال الدكتور محمد خالد أبوالنور، حزب الإصلاح والنهضة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قطاع الصحة احد أهم القطاعات الهامة جدا لأن لها تماس مباشر مع المواطن، مشيرا إلى أن الصحة تتعلق بالسياسة ولها بعد أمن قومي.

وأضاف أبوالنور، في كلمته بجلسة لجنة الصحة بالحوار الوطني، أنه لا يوجد مريض يبني وطن، مضيفا أن الصحة لها بعد اجتماعي وبعد اقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة بذلة جهود وطنية كبيرة فى قطاع الصحة، ولكن هناك تحديات ما بين تحديات إدارية وتمويل وتحديات تتعلق بالقطاع الطبي وتحديات تتعلق بالدواء، وتحديات تتعلق بمتلقى الخدمة.

وأوضى بتفعيل دور المجلس الأعلى للصحة، واعتماد السياسات الصحية، كما أوصى ببلورة الاستراتيجية الوطنية لتنمية المصادر غير الحكومية لتمويل المنظومة الصحية وعلى رأسها المنح والأوقاف.

واقترح بإنشاء صندوق أوقاف للصحة، مشابه لمؤسسات عالمية بعض هذه الصناديق وصل إلى أكثر من ٤٠ مليار.