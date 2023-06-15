الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنفانتينو: طلبت من فينسيوس جونيور قيادة لجنة لمعاقبة المتهمين بالعنصرية فى كرة القدم

فينسيوس جونيور
فينسيوس جونيور

كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن اختيار البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، لقيادة لجنة تابعة للاتحاد الدولي لاتخاذ إجراءات ضد العنصرية في الملاعب.

وتعرض فينسيوس جونيور للعديد من الهجمات العنصرية من قبل جماهير الأندية المنافسة في بطولة الدوري الإسباني، كان آخرها في مباراة فالنسيا، والتي دخل خلالها اللاعب في مشادة مع لاعبي وجماهير الفريق الخصم، وتطور الأمر إلى تقدم ريال مدريد بشكوى لمكتب المدعي العام الإسباني.

وقال جياني إنفانتينو، في تصريحات لوكالة رويترز: "لن يكون هناك المزيد من الكراهية في كرة القدم، يجب أن تتوقف المباريات مباشرة في حالة حدوث مثل هذه الأمور، لقد طفح الكيل".

وأكد إنفانتينو أن اللجنة ستتكون من مجموعة من اللاعبين لتقديم عقوبات ضد السلوك التمييزي والعنصري في ملاعب كرة القدم.

وأضاف: "طلبت من فينسيوس أن يقود مجموعة من اللاعبين الذين سيقدمون عقوبات أكثر صرامة ضد العنصرية، والتي سيتم تنفيذها من قبل جميع سلطات كرة القدم في جميع أنحاء العالم".

وأكد إنفانتينو أن الاتحاد الدولي سيلاحق المتهمين بالهجوم العنصري في ملاعب كرة القدم قانونيًا في بلدانهم بالإضافة إلى العقوبات التأديبية المقررة من الاتحاد.

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فينسيوس جونيور ريال مدريد العنصرية في كرة القدم

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