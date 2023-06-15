وزير الرى: مواصلة العمل لضمان الإدارة المستدامة للمياه فى إفريقيا

اختتمت فعاليات الدورة العادية الثالثة عشرة للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حيث توجه بالتحية لكل الحضور على مشاركتهم الفعالة بالجلسة، كما توجه بالشكر لمنظمى الاجتماعات على ما بذلوه من مجهودات للخروج بها بهذا الشكل المتميز، كما توجه بالشكر لأعضاء اللجنة الاستشارية الفنية للأمكاو على الحوارات البناءة التى تم عقدها خلال اليومين الماضيين.

وأكد وزير الموارد المائية والري مواصلة العمل لضمان الإدارة المستدامة للمياه في إفريقيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية والحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية والتعاون الدولي وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم لها أهمية كبيرة فى تحقيق هذه الأهداف.

وتوجه أيضًا بالدعوة لجميع الدول الأعضاء فى الأمكاو والشركاء المعنيين لتعبئة الموارد المطلوبة وتقوية الروابط والشراكات المؤسسية التي ستساعد في وضع قرارات الجمعية العامة الثالثة عشرة موضع التنفيذ، لتحقيق رؤية ٢٠٢٥ للمياه في إفريقيا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما دعا الدكتور سويلم الحضور للمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، والذي سيعقد خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت شعار "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة"، مؤكدًا أهمية المشاركة في فعاليات مؤتمر AfricaSan السابع الذي تنظمه دولة ناميبيا في شهر نوفمبر المقبل، والذي سيوفر منصة أخرى للحوار بين كبار المسئولين وأصحاب المصلحة لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا بالقارة الإفريقية.