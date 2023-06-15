ممثل الشعب الجمهوري يطالب بزيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة

قال الدكتور أسامة فهيم إبراهيم عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إن المادة ١٨ في الدستور تنص أن لكل المواطن الحق في الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن المطلوب زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة ليتناسب مع المعدلات العالمية.

وأضاف - خلال كلمته بجلسة لجنة الصحة بالحوار الوطني أنه لابد من تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي جميعا وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية

كما طالب بتفعيل دور هيئة الدواء الرقابي على الصيدليات والمصانع، مشيرة إلى أن البنية الأساسية بقطاع الصحة في مصر جيدة ويمكن البناء عليها.

وشدد على ضرورة الإتفاق على شهادة موحدة للدراسات العليا معترف بها عربيا وعالميا، موجها الشكر للرئيس السيسي على الدعوة للحوار الوطني.