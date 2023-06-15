الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس التنفيذى لـ“CMA” يؤكد تطلع الشركة للتعاون مع مصر فى إدارة الموانئ

جريدة الدستور

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، "رودولف سعادة"، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM"، وعدداً من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وهنأ الرئيس التنفيذي لشركة "CMA" الفرنسية الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح محطة "تحيا مصر"، مشيداً بمناخ الأعمال في مصر، ومؤكداً تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في إدارة الموانئ، وكذا التوسع في نطاق عمل الشركة ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات إضافية في موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية محطة تحيا مصر افتتاح محطة تحيا مصر عاجل

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