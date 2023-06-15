الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ممن حققوا بطولات.. محافظ الجيزة يكرم 29 بطلًا رياضيًا من أبناء ذوي الهمم

محافظ الجيزة يكرم
محافظ الجيزة يكرم 29 بطل رياضي من أبناء ذوي الهمم

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 29 رياضيا من أبناء المحافظة ذوي الهمم ممن حققوا بطولات رياضية على مدار الفترة الماضية والمتميزين رياضيا وذلك بمنحهم مكافآت مالية مهداة من مؤسسة صناع الخير للتنمية وضمن مبادرة رئيس الجمهورية (قادرون باختلاف) وكذا بروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسة لتنفيذ أنشطة غير تقليدية داعمة لكل الشرائح في أنحاء المحافظة وذلك خلال احتفالية تم تنظيمها بحضور مصطفى زمزم رئيس مجلس إدارة الجمعية وهند عبد الحليم نائب المحافظ والرياضيين المكرمين.

وخلال الاحتفالية عبر اللواء أحمد راشد عن سعادته بتواجده وسط أبنائه وبناته من ذوت الهمم مؤكدًا على الدعم والرعاية الذي توليه الدولة والقيادة السياسية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم بالمجتمع، مشيرًا إلى أن المحافظة اتخذت العديد من المبادرات والخطوات الرائدة للاهتمام بذوي الهمم وتنمية مهاراتهم وإمكانياتهم في شتى المجالات.

وأضاف محافظة الجيزة أن المحافظة ومختلف أجهزتها التنفيذية لا يدخروا جهدا لتقديم كل الرعاية والاهتمام بذوي الهمم كشريك أساسي وفعال بالمجتمع مؤكدا أن العزيمة والإرادة هما المحرك الأساسي للإنسان نحو النجاح والتميز وتحدي الظروف والتغلب على أي مصاعب أو عوائق حتى يستطيع أن يصل لأهدافه.

وقدم محافظ الجيزة الشكر لمؤسسة صناع الخير للتعاون المثمر مع المحافظة في العديد من المجالات الخدمية لصالح المواطنين مؤكدا أنه تم الاتفاق علي إنشاء مركز استدامه لتمكين المرأة الريفية وتوطين الحرف التراثية والمنسوجات بمركز ومدينة منشأة القناطر بالتعاون مع المؤسسة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مركز الاستدامة الذي تم افتتاحه منذ شهور بمركز ومدينة البدرشين.

من جانبه أوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن تكريم الأبطال الرياضيين أبناء محافظة الجيزة من ذوي الإعاقة يأتي في إطار الاستمرار في تنفيذ فعاليات ذات تأثير جيد علي الشرائح الأولي بالرعاية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن خطوات تحقيق أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشار زمزم إلى أن احتفالية التكريم يتم تنظيمها ضمن استراتيجية عمل تتبناها صناع الخير وتهدف من خلالها إلى إبراز مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ونبوغهم في المجالات المختلفة تحفيزًا لهم على الاستمرار في العطاء ودعما لكل أبناء هذه الشريحة لفتح أفق أوسع لطموحاتهم كذلك توسيع دائرة خدمة أبناء هذه الشريحة.  

وأشار زمزم إلى أن احتفالية التكريم تأتي تتويجًا لمسيرة تعاون مع المحافظة بدأت بتنظيم سلاسل قوافل مبادرة عينيك في عنينا في عدد من قرى المحافظة وافتتاح مركز استدامة للحرف اليدوية والتراثية ودعم زواج الفتيات غير القادرات من خلال مبادرة فرحة.

وضمت أسماء الأبطال المكرمين (یوسف محمود الزيني، حسن عمر مبارك، أحمد السيد الشحات، محمد عادل حمزة، فؤاد أحمد فؤاد، رضا سعد أحمد، أشرف طه حسين، أحمد عزيز السيد، سارة محمود أحمد، مجدي أمين محمد، أية عبد العليم محمد، ممدوح سعید سید، نادلين يوسف لويز، رامي يوسف لويز، حاتم جميل حسن، ريموندا عزيز نصر الله، رومانی عزیز نصر الله، شيماء محمد على، حنين علاء صلاح، أسماء جمال نبيه، سوسن يونان غبريال، أحمد أسامة أحمد، أسامة سمير فتح الله، محمد محمود حامد، مينا جرجس شحاتة، أحمد رمزی محمود، مصطفى ک ريم مصطفى، هديل ماجد، رضا إبراهيم أحمد إبراهيم).

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ذوي الهم تكريم محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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