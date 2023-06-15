الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل الصحة العالمية: هناك جهود حثيثة من الدولة لإصلاح أوضاع المنظومة الصحية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور جاسر جاد الكريم ممثل منظمة الصحة العالمية، ومنسق النظم الصحية في مكتب الشرق الأوسط، بمنظمة الصحة العالمية أن هناك جهود حثيثة من الدولة المصرية لإصلاح أوضاع المنظومة الصحية في مصر والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور جاسر جاد الكريم إلى أن قضية إصلاح أوضاع المنظومة الصحية موضوع معقد وقديم، مشيراً إلى أن مصر دولة رائدة في النظم الصحية، وهناك محاولات قديمة لإصلاح النظام الصحي منذ عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة والسكان الأسبق.

وأشار إلى أن هناك قيادة سياسة في مصر حكيمة تعمل على إصلاح الأوضاع الصحية، بدأت خطواتها منذ دستور ٢٠١٤ بزيادة نسب الإنفاق علي الصحة وإقرار قانون التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن جملة إنفاق الأفراد في مصر في القطاع الصحي انخفض من ٦٢٪ إلى ٥٩ ٪.

وتناقش جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.

كما تناقش اليوم أيضا ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

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