الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"باربرا كينجسولفر".. أول مؤلفة تفوز بجائزة المرأة للأدب للمرة الثانية

باربرا كينجسولفر
باربرا كينجسولفر

فازت باربرا كينجسولفر بجائزة المرأة للأدب لعام 2023، مما يجعلها أول شخص يفوز بالجائزة مرتين في تاريخها على مدار 28 عامًا.

وتم اختيار كينجسولفر كفائزة عن روايتها الحائزة على جائزة بوليتزر، باسم Demon Copperhead، والتي تدور أحداثها في جبال الآبالاش في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، وهي إعادة تصور لرواية تشارلز ديكنز، التي كانت بعنوان "ديفيد كوبرفيلد".

تدور الرواية حول طفل، يتنقل في رعاية الحضانة، ويقع في استغلال العمل والإدمان وأكثر من ذلك في ثقافة تهمل المجتمعات الريفية.

فوز الكاتبة باربرا كينجسولفر

وفاز الكاتبة سابقًا بالجائزة في 2010 عن كتابها The Lacuna، وتم ترشيحها أيضًا في القائمة القصيرة للجائزة عام 2013 عن كتابها Flight Behaviour،  وتُمنح جائزة المرأة، التي تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه إسترليني، لأفضل رواية على مدار العام من تأليف امرأة وتم نشرها في المملكة المتحدة.

ترأست لجنة تحكيم الجائزة هذا العام، المذيعة والكاتبة لويز مينشين، التي انضمت إليها الروائية راشيل جويس، والصحفية وصانعة البودكاست والكاتبة بيلا ماكي، والروائية وكاتبة القصة القصيرة إيرينوسن أوكوجي والنائبة العمالية توليب صديق.

وصفت الكاتبة مينشين، الكتاب بأنه "كتاب عظيم ومهم للغاية" و "كشف لأمريكا الحديثة، عن أزمة المواد الأفيونية والمعاملة الضارة للمجتمعات المحرومة والمُؤذية".

,قرر الحكام في لجنة التحكيم بالإجماع أن رواية الكاتبة باربرا كينجسولفر، هي الفائز ، حيث قالت لويز مينشين إن اللجنة "تأثرت بشدة بالصبي Demon، وتفاؤله اللطيف، ومرونته وتصميمه على الرغم من كل شيء يدور ضده".

قال مينشين إن هذه الرواية ستصمد أمام اختبار الزمن، فيما قالت إليزابيث لوري في مراجعة للكتاب في صحيفة الجارديان، إن ديمون كوبرهيد "يشعر بالأمور من نواح كثيرة مثلما في الكتاب" كما أن الكاتبة باربرا كينجسولفر "وُلدت لتكتب".

من مقدمة الكتاب 

تدور أحداث كتاب Demon Copperhead في جبال الآبالاش الجنوبية وهn قصة صبي وُلد لأم مراهقة وحيدة في مقطورة، دون أي أصول تتجاوز المظهر الجميل لوالده المتوفى وشعره النحاسي اللون، وذكاءه اللاذع، و موهبته الشرسة من أجل البقاء.. يتحدى الطفل Demon الأخطار الجديدة الت تواجهه عند الرعاية بالتبني وعمالة الأطفال، والمدارس المهملة، والشعور بالإدمان، والحب الكارثي، والخسائر الساحقة، ومن خلال كل هذا، يعتقد الطفل أنه غير مرئي في ثقافة شعبية حيث حتى الأبطال الخارقين تخلوا عن سكان الريف لأجل المدن.

ومنذ عدة أجيال سابقة، كتب تشارلز ديكنز، روايته ديفيد كوبرفيلد، من واقع تجربته كناجي من الفقر المؤسسي وأضراره التي تلحق بالأطفال في مجتمعه، هذه المشاكل لم تحل بعد حتى يومنا هذا، ديكنز ليس شرطًا مسبقا لقراء هذه الرواية، لكنه قدم إلهامها، في نقل رواية ملحمية فيكتورية إلى الجنوب الأمريكي المعاصر، تحشد باربرا كينجسولفر غضب ديكنز وتعاطفه، وقبل كل شيء إيمانه بالقوى التحويلية للقصة الجيدة، ويتحدث الصبي Demon Copperhead عن جيل جديد من الأطفال الضائعين.

المملكة المتحدة تشارلز ديكنز جائزة بوليتزر ولاية فرجينيا باربرا كينجسولفر

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