الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شركة مياه أسيوط تفعل المرحلة الثانية من مبادرة "صحتهم مستقبلهم" بالمدارس

مبادرة صحتهم مستقبلهم
مبادرة صحتهم مستقبلهم

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسيف، مبادرة لتوعوية طلاب المدارس في 150 مدرسة ابتدائية حكومية بالإدارات التعليمية "الفتح، منفلوط، أبوتيج" تحت شعار “صحتهم مستقبلهم”.

يأتي ذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ضمن البروتوكول المبرم بينها وبين مياه أسيوط ومديرية التربية والتعليم، بتنفذ المرحلة الثانيه للمبادرة من خلال الأنشطة الصيفية بالمدارس فى الفترة من 1 يونيو الجاري وحتى 31 أغسطس المقبل، بهدف توعيتهم بترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، والعناية بالنظافة الشخصية، والنظافة العامة، وزيادة الوعي بالسلوكيات الصحية للتغذية، والتغيرات المناخية.

وأكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إلى تمكن الطلاب المشاركين في المبادرة بالمدارس المشاركة من إنجازها باستغلال خامات البيئة والاستفادة منها بما هو مفيد لإعادة تدوير خامات البيئة ونشر رسائل المبادرة بشتى الطرف للعمل على رفع الوعي الثقافي للبراعم الصغيرة.

وتتبنى المبادرة مشروع تشجير وزراعة المدارس للمشاركة بالمبادرة وتنفيذ ورش سباكة خفيفة للقائمين على أعمال السباكة بالمدارس وتركيب قطع مياه موفرة بمدارس المبادرة.

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استهلاك المياه الأنشطة الصيفية التربية والتعليم التغيرات المناخية الريف المصري السلوكيات الصحية الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بأسيوط العضو المنتدب للشركة المهندس على الشرقاوي المشروع القومي لتطوير قرى الريف ترشيد استهلاك المياه

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