الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بفتح قاعات رياض الأطفال بمدرسة تحيا مصر

محافظ أسوان
محافظ أسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مديرية التربية والتعليم بفتح قاعات لمرحلة رياض الأطفال بالدور الأرضى بمدرسة تحيا مصر بقرية حجازة التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية، حرصاً على راحة أطفالنا فى هذه المرحلة العمرية، في لفتة إنسانية واستجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور من أجل تخفيف مشقة وأعباء التنقل والظروف المعيشية.

وقال عبد الكريم لطفي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، إنه بمجرد عرض هذا المطلب على محافظ أسوان كلف على الفور بالبدء فى تجهيز القاعات بمدرسة تحيا مصر وتأمين الشبابيك الخاصة بها، وتهيئة هذه القاعات لتتناسب مع هذه المرحلة العمرية للأطفال حيث ستضم هذه القاعات 72 طفلا بالمستوى الأول والثانى بدءاً من العام الدراسى القادم 2023-2024. 

ولفت إلى أن أقرب مدرسة بها رياض أطفال تبعد بمسافة 3 كم عن أهالى قرية حجازة، وبتخصيص القاعات بمدرسة تحيا مصر حديثة الإنشاء، فإن ذلك سيساهم فى الحفاظ على سلامة الأطفال من التنقل وتخفيف المشقة عنهم وعن أولياء أمورهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم. 

أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تجهيز القاعات رياض الاطفال مرحلة رياض الأطفال مدرسة تحيا مصر

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