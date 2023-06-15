جامعة عين شمس تطلق قافلة تنمية شاملة بحي المحروسة الثلاثاء المقبل

يستعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس لإطلاق قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بحى المحروسة بالتنسيق مع محافظة القاهرة وبالتعاون مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والادارة العامة لثقافة الطفل - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تأتي القافلة في ضوء إدراك جامعة عين شمس لمسئوليتها المجتمعية وحرصها على تقديم خدمة مجتمعية لجميع أفراد المجتمع.

تتضمن القافلة خدمات طبية مختلفة مثل عيادة باطنة، عيادة نساء، عيادة أطفال، عيادة أنف وأذن، عيادة عظام، عيادة جلدية وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إلى جانب قياس الضغط والسكر وتوعية عن مرض السكر والضغط.

كما تتضمن القافلة عدة ورش لتعليم الأطفال الرسم على الملابس، الرسم على الوجه إلى جانب مسرح للعرائس، واسكتش مسرحي بعنوان (السلوك والصحة بين أطفالنا)، بالإضافة إلى امتحان فورى لمحو الأمية، وكذلك توزيع لحوم بمناسبة عيد الأضحى على ٥٠٠ أسرة تعولها امرأة.