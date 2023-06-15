الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سامية بيبرس توصي برفع مستوى الشباب بالحوافز والتسهيلات المقدمة من الدولة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت سامية بيبرس عضو مجلس الأمناء لمجلس الشباب المصري أن جلسة اليوم والمتعلقة بشأن دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم بملف ريادة الأعمال هامة للغاية وتتواكب مع رؤية الدولة لتمكين الشباب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية معقبة:" نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة".

جاء ذلك خلال جلسة دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، بلجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي.

ونوهت بأن الدولة مهتمة بريادة الأعمال فيما يخص تمكين الشباب حيث أطلقت العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال ومنها مبادرة البنك المركزي بتوفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة بفائدة لا تتعدى ٥ في المئة وايضا مبادرات التنمية المحلية كمهنتك مستقبلك.

وتابعت أن الدولة اهتمت بالمشروعات الصغير في الريف، موضحة أنه من المهم تعريف الشباب بما تقوم به الدولة فيما يتعلق بتمكين الشباب بملف ريادة الأعمال.

وأوصت بيبرس في نهاية كلمتها برفع مستوى الشباب بالحوافز والتسهيلات المقدمة من الدولة والتنسيق بين القطاعين الخاص والعام واعفاء الشركات الناشئة من الضرائب لمدة خمسة أعوام.

التسهيلات المقدمة دعم ريادة الاعمال مبادرة البنك المركزي ريادة الأعمال دعم وتمكين

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