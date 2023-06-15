أحمد السبكي: نعمل على تحقيق مؤشرات مهمة لتحسين الصحة وفق خطة التنمية المستدامة

قال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أحمد السبكي، إننا نشهد وجود أراء واقتراحات، ونحن ملتزمون بتنفيذها بالكامل بناءً على التوجيهات السياسية، وكان ذلك واضحًا جدًا في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، لا سيما فيما يتعلق بمشاكل القطاع الصحي في مصر بشكل كبير.

وأوضح أنه منذ عام 2014، يشغل منصب مساعد وزير الصحة في وزارة الصحة، وخلال هذه الفترة، شهدت مصر جهودًا كبيرة من الحكومة في التحرك السريع في قطاع الصحة، حيث بدأت تلك الجهود في عام 2017، وركزت الحكومة على السياق الاستراتيجي الذي تتبناه لإصلاح القطاع الصحي، والذي يعرفه الجميع.

وأضاف: "إننا نعمل على تحقيق مؤشرات مهمة جدًا لتحسين الصحة وفقًا لخطة التنمية المستدامة، واختارت مصر بالفعل طريقة لإصلاح الصحة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويوجد شبه اتفاق عام على نجاح هذه الخطوة".

وتابع أن هناك مرحلة من الإنجازات التي قدمتها الدولة المصرية في قطاع التأمين الصحي، نذكر جميعًا تجربة الدولة المصرية في إصلاح نظام التأمين الصحي الحالي في العام 1996 و1999، وهي تجربة مهمة خاصة أنه يشمل عددًا كبيرًا من المواطنين المصريين، كما تمت تجربة أخرى في محافظة السويس في عام 2007.

وأشار خبراء وزارة الصحة إلى أنهم قاموا بدراسة هذه التجارب وتحديد التحديات الرئيسية التي عرقلت تطبيق التأمين الصحي في محافظة أخرى، وبدأت الدولة في وضع خطة استراتيجية لتنفيذ هذا النظام الصحي على مستوى مصر بأكملها، حيث يتم توفير خدمات صحية لجميع المواطنين بنفس الجودة والمستوى.