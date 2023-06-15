الحكومة الأمريكية ترفض طلب الإفصاح عن تفاصيل تأشيرة الأمير هاري

رفض المسؤولون الأمريكيون طلبًا بنشر ملف تأشيرة الأمير هاري، وسط تساؤلات حول ما إذا كان قد كذب بشأن تعاطيه للمخدرات في الماضي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد ذهب محامو مؤسسة التراث إلى المحكمة الأسبوع الماضي، لمحاولة إجبار وزارة الأمن الداخلي (DHS) على تسريع استجابتها لطلب قانون حرية المعلومات بشأن دوق ساسكس.

- رفض قضائي

رفض القاضي كارل نيكولز إصدار أمر قضائي، وحث الحكومة الأمريكية على تقديم إجابة لمركز الفكر المحافظ بطريقة أو بأخرى بحلول يوم الثلاثاء 13 يونيو، ولكن يوم الأربعاء، شارك كبير محاميها، صامويل ديوي، رسالة من جيمي ولفري، كبير مديري وزارة الأمن الداخلي، رفض فيها تأكيد أو نفي وجود أوراق الدوق في الملف، وكتب "إلى الحد الذي توجد به السجلات، لا يجد هذا المكتب مصلحة عامة في الكشف كافية لتجاوز اهتمامات الخصوصية للموضوع".

- لم تتم مناقشة مزايا الإفراج عن طلب تأشيرة هاري

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأنه لم تتم مناقشة مزايا الإفراج عن طلب تأشيرة هاري في جلسة الأسبوع الماضي في واشنطن العاصمة، وهذا يعني أن مركز الفكر المحافظ سيستخدم الآن المزيد من الوسائل القانونية لإجبار وزارة الأمن الداخلي على الإفراج عن الملفات.

وفي بيان غاضب نُشر على الإنترنت، انتقد نايل جاردينر من مؤسسة التراث القرار، وقال جاردينر: "هذه الحجة لا معنى لها، لكنها ليست مفاجئة لأنها تأتي من انعدام الشفافية في إدارة بايدن".

وأضافت المعاونة السابقة لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر: "جهود وزارة الأمن الداخلي لعرقلة طلب حرية المعلومات لمؤسسة هيريتيج غير مقبولة، وسنعارض موقفهم".

وتحاول هيريتدج معرفة كيف أجاب الأمير البريطاني البالغ من العمر 38 عامًا على أسئلة حول تعاطيه للمخدرات في الماضي، وجاء ذلك بعد أن اعترف الأمير هاري بأخذ مجموعة من المواد غير القانونية في مذكراته الأخيرة "سبير".

وبموجب قانون الولايات المتحدة، يمكن أن يكون قبول تعاطي المخدرات سببًا لرفض طلب التأشيرة، ووضع دوق ودوقة ساسكس نفسيهما كشخصيات عامة في الولايات المتحدة منذ انسحابهما من العائلة المالكة البريطانية في عام 2020.