الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الأورمان" توزع لحوم مجانًا على 900 أسرة في "أطسا" بالفيوم

توزع لحوم مجانًا
توزع لحوم مجانًا

وزعت جمعية الاورمان تحت رعاية  ودعم من مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، تماشيًا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، عدد 1800 كيلو لحوم على 900أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقري الوابور والسلام وخلف والمغربين وجردو ورحمى  بمركز إطسا.
وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة الفيوم.

وأشادت بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا؛ من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.
من جهته؛ أوضح ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.
وأشاد بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤكدا أن أهم  ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون.

ولفت إلى أن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات؛ من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

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الأورمان توزع لحوم مجان ا 900أسرة الفيوم

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