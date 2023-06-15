أحمد دياب يطالب بتفعيل نسبة 5% لتوظيف قدرات ذوي الهمم بالشكل المناسب في المجتمع

قدم النائب أحمد دياب وكيل لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق مبادرة الحوار الوطني، والذي دعا إليه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، من أجل سماع الآراء وتحديد الأولويات خلال التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال جلسة دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، بلجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي

وتابع دياب أنه يجب على الشباب أن يدعم بلده ويقف بجانبها خاصة في ظل الوضع الراهن مطالبا بمواجهة محاولات الإحباط والتشكيك الذي قد يتعرض لها.

ولفت إلى أننا في حرب وعي لذلك يجب مواجهة محاولات تصدير الإحباط، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اعتمدت على العمل والبناء وهذه أمور تساعد في بث الأمل من جديد.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ذوي الهمم رمز للإصرار والعزيمة ويحب دمجهم في ملف ريادة الأعمال بالشكل المطلوب، مطالبا بتفعيل تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والتي من بينها تفعيل نسبة الـ5%.

ونوه أن تفعيل نسبة 5% من شأنها توظيف قدرات ذوي الهمم بالشكل المناسب، بما يفيد الجميع ويدعم ريادة الأعمال فيما يتعلق بهم ويضمن إعادة تأهيلهم بشكل حقيقي.