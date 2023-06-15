الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محسن سالم يطالب بإنشاء مدن علاجية متكاملة وتخصيص قناة إعلامية للطبيب

الدكتور محسن سالم
الدكتور محسن سالم

قال الدكتور محسن سالم، الأستاذ بكلية الطب قصر العيني، إن هناك ما يمكن أن نطلق عليه مثلث الخدمة الطبية في مصر يشمل المقدمين والمستفيدين قاعدتهما الدولة التي تضمن تقديم الخدمة.

وأكد سالم خلال كلمته في جلسة الرعاية الصحية بالمحور المجتمعي ضرورة البحث عن سبل تمويل داخلي لحفظ التدريب والتأمين والتأهيل المناسب للأطباء وتقديم الخدمة المناسبة والكاملة للقادرين وغير القادرين.

وطالب باستغلال أصول الدولة وعلى رأسها السياحة الداخلية، وكذلك استغلال البنية التحتية في المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين وغيرهما من المدن، لإنشاء نظام طبي كامل، وتعطي الدولة إمكانية إنشاء مجمع مدن علاجية وصحية مناسبة.

واقترح سالم دعم العلاج الأهلي، وإنشاء إعلام تليفزيوني يتحدث عن الطبيب ويردع التشهير به من خلال قناة تليفزيونية مدعومة للأطباء.

البنية التحتية الحوار الوطنى العاصمة الإدارية الرعاية الصحية المحور المجتمعي المدن الجديدة

الأكثر قراءة

أهالي مطروح: افتتاح ميناء السلوم البري يلعب دورًا أساسيًا في التنمية

مدبولى يغادر القاهرة فى مهمة إفريقية للمساهمة بتسوية الأزمة الروسية- الأوكرانية

الرئيس السيسى يشيد بتفعيل منظومتى المواصفات القياسية وحوكمة الاستيراد

الرئيس السيسى يفتتح ميناءى أكتوبر الجاف والسلوم البرى

وزير النقل: تنفيذ 95% من سكك حديد مصر ببشتيل.. وافتتاحها قريبا

وزير المالية: نعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية والإفراج عن السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى