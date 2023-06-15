محسن سالم يطالب بإنشاء مدن علاجية متكاملة وتخصيص قناة إعلامية للطبيب

قال الدكتور محسن سالم، الأستاذ بكلية الطب قصر العيني، إن هناك ما يمكن أن نطلق عليه مثلث الخدمة الطبية في مصر يشمل المقدمين والمستفيدين قاعدتهما الدولة التي تضمن تقديم الخدمة.

وأكد سالم خلال كلمته في جلسة الرعاية الصحية بالمحور المجتمعي ضرورة البحث عن سبل تمويل داخلي لحفظ التدريب والتأمين والتأهيل المناسب للأطباء وتقديم الخدمة المناسبة والكاملة للقادرين وغير القادرين.

وطالب باستغلال أصول الدولة وعلى رأسها السياحة الداخلية، وكذلك استغلال البنية التحتية في المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين وغيرهما من المدن، لإنشاء نظام طبي كامل، وتعطي الدولة إمكانية إنشاء مجمع مدن علاجية وصحية مناسبة.

واقترح سالم دعم العلاج الأهلي، وإنشاء إعلام تليفزيوني يتحدث عن الطبيب ويردع التشهير به من خلال قناة تليفزيونية مدعومة للأطباء.