من تحدي الأفكار إلى معرفة المحفزات.. بعض الطرق للتوقف عن الإفراط في التفكير

يمكن أن يؤدي الإفراط في التفكير إلى استنزافنا عقليًا وعاطفيًا، في بعض الأحيان لا نتحكم في أفكارنا، وينتهي بنا الأمر إلى التفكير في أقصى درجات السلبية وهذا يخلق المزيد من التأثير السلبي على نظامنا العصبي، مما يسبب لنا لكثير من المشاكل مثل القلق والأرق.

ويتساءل الكثير من الناس عن كيفية التحكم في الإفراط في التفكير؟ وهو ما جاوبت عليه المعالجة جيسيكا دا سيلفا في تقرير في صحيفة “Hindustan times”.

تقول جيسيكا: “تحلى بالصبر والرحمة مع نفسك خلال هذه العملية، تستغرق العادات الراسخة وقتًا طويلاً وجهودًا متسقة لتغييرها، في شرحها للمبالغة في التفكير وكيف تنبع من داخل الإنسان أضافت جيسيكا أنها تأتي من الخوف من الهجران والفقد للاشخاص الموجودين في حياتنا”.

وفي معظم الأحيان يكون القلق والتفكير الزائد آلية دفاع العقل للابتعاد عن الألم، في هذه العملية ينتهي بنا الأمر إلى التفكير في التطرف ومع ذلك ، ببطء يمكننا التحكم في الإفراط في التفكير.

واعطت جيسيكا بعض النصائح التي جاءت على النحو التالي:

انتبه للمحفزات:

عندما نعرف المواقف التي تسبب لنا الإفراط في التفكير ونحاول أن نتحكم فيها، يمكننا التحكم في الطريقة التي تعمل بها عقولنا، نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين منذ البداية بشأن مثل هذه المواقف المحفزة ويمكننا أن نبتعد عنها.

خذ أنفاس عميقة قليلة:

يجب أن يعلم جميع الناس أن الإفراط في التفكير يأتي من تجارب صادمة حدثت في الماضي، ولكن عندما نأخذ أنفاسًا عميقة قليلة بذلك نهدئ الجهاز العصبي، ونجعله يشعر بالأمان، وهذا يمكن أن يوقف الإفراط في التفكير بشكل مؤقت.

تحدى أفكارك:

أحيانًا تكون الطريقة الوحيدة لمنع أنفسنا من الإفراط في التفكير هي أن نبدأ في التفكير أولاً في الأفكار التي نواجهها. يجب أن نتحكم في العقل ونسأل أنفسنا ما إذا كانت الأفكار مبنية على الواقع ومنطقية، إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا داعي لبدء الذعر بشأن مثل هذه الأشياء.

بهذه الطريقة، يمكننا تدريب العقل على البقاء متجذرًا في الواقع وعدم التجوّل في التجارب الصادمة السابقة والاستمرار في التفكير في أسوأ السيناريوهات، نحتاج أيضًا إلى إجراء حوارات داعمة مع أنفسنا في العقل وإعادة صياغة أفكارنا لتكون أكثر واقعية. بهذه الطريقة ، يمكننا التحكم في التفكير الزائد.

حل المشكلات:

بدلاً من التركيز على المشكلة ، يجب أن نركز على كيفية حلها، في بعض الأحيان، تكون أفضل طريقة للقيام بذلك هي التخلي عن الخوف والثقة في أن الأشياء جيدة، وأننا في أمان وان جميع ما يدور في أذهاننا مجرد أفكار وأوهام يجب أن نواجهها.