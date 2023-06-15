السبت.. قائمتان تتنافسان في انتخابات الغرفة التجارية بالغربية

اشتعل صراع انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، خاصة عقب تنازل أعضاء قائمة عن الترشح قبل 48 ساعه من بدء التصويت، ومن المقرر إجراء التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية، يوم السبت الموافق 17 يونيو المقبل تحت إشراف قضائي كامل علي مستوي مراكز ومدن المحافظة .

وكان صراع سباق الانتخابات قد بدأ بين ثلاث قوائم وهي مجموعة قائمة العطاء بقيادة رجل الأعمال "محمد أنور مصلح"، ومجموعة ائتلاف الوطني والتي يتزعمها رجل الأعمال "محمود عياد"، ومجموعه معا لاستمرار البناء وبقودها رجل الأعمال الدكتور "صلاح الكموني" وسط أجواء وصراعات شرسة من أجل حشد أصوات الجمعية العمومية، والذي يبلغ عددها قرابة 34788 صوت بمختلف الشعب التجارية داخل المحافظ.

في المقابل كانت المفاجأة تنازل قائمة يتقدمها رجل الأعمال "محمود عياد" رأس قائمة الائتلاف الوطني عن الترشح وخوض الانتخابات قبل 48 ساعة من بدء مراحل التصويت الانتخابي لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، لانتخاب 8 أعضاء من المجلس ووتعيين 8 ٱخرين كي يصبح مجلس الغرفة مكون من 16 عضو لخدمة أعضاء الجمعية العمومية .

في ذات السياق أكد محمود عياد، أن قرار أعضاء القائمة والتي تحوي نخبة من أعضاء الشعب المتنوعة، منهم رجل اعمال وهم "محمود جاب الله وإبراهيم ماضي وفتح صلاح ومصطفي شوكت و محمد فتحي صلاح وعاطف ديوان ، كان بعدم خوض تجربة الترشح للانتخاب في سباق الانتخابات والتنازل الكامل بسجل الشهر العقاري بالتنازل والخروج من سوق المنافسة مع باقي القوائم.

كما اختتم "عياد" رأس القائمة، أن كافة الأعضاء يتمنون التوفيق الكامل لسائر المرشحين مؤكدين علي دعمهم الكامل لمجلس الإدارة المنتخب القادم من أجل خدمة كبار التجار والصناع، بمختلف الشعب من أعضاء الجمعية العمومية من أجل خدمة الوطن والمواطن ورفع كيان الغرفة التجارية وأسهمها خلال الفترة المقبلة.

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