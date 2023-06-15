الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمود فوزي: لجنة الشباب كانت الاستثناء الوحيد من التقسيم العمري والنوعي بالحوار الوطني

محمود فوزي
محمود فوزي

توجه المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بالشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اليوم التاريخي أمس، بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب، الذي خصص جزء منه لاستعراض بعض إنجازات الحوار الوطني حتى الآن.

وأشار خلال كلمته بمناقشة قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال والمدرجة على لجنة الشباب في الحوار الوطني، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على عدد كبير من الرسائل المهمة، وهي أن المصريين جميعا سواسية في حب الوطن، وغاية الحوار المواطن المصري وليس النخبة وفئة معينة، كما أكد الدعم الكامل لكل فكر وجيه وطني قابل للتطبيق ويحل المشكلات، مع احترام المؤسسات الدستورية، معقبًا أن هناك رسائل كثيرة وهامة وجب التأكيد عليها.

وشدد المستشار محمود فوزي، على أن لجنة الشباب واحدة من أهم لجان الحوار الوطني، مضيفًا أن مناقشات مجلس الأمناء تضمنت التأكيد على عدم تقسيم المجتمع على أساس عمري أو نوعي وكان الاستثناء الوحيد الشباب بما يؤكد دورهم في تطور أي دولة.

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