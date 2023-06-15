حرارة مرتفعة ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل طقس الجمعة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاءومحافظات الجمهورية.



كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ات أن يشهد غدا الجمعة نشاط رياح يكون مثير للرمال والأتربة غربا، وشبورة على الساحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة



وبالنسبة لدرجات الحرارةالمتوقعة غدا الجمعة:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة،

الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23 درجة،

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة،

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة،

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة،

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة