وزير الري يشيد بجهود نظيره الناميبي خلال رئاسته لـ"الأمكاو"

التقى الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كارل هيرمان جوستاف، وزير الزراعة والمياه والأراضي بدولة ناميبيا والرئيس السابق للأمكاو.

وأشاد الدكتور سويلم بالجهود الكبيرة التى بذلها جوستاف خلال رئاسته للأمكاو، مؤكداً حرص مصر على مواصلة هذه الجهود لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الثلاث المقبلة، وصياغة "رؤية إفريقيا للمياه" لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ (إفريقيا التي نريدها).

وأكد سويلم أهمية عرض قضايا المياه في أفريقيا أمام العالم وتبني رسائل متكاملة تعكس قضايا القارة الأفريقية خلال كافة المحافل الدولية.

وشدد على تطلع مصر للتعاون مع جميع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الإفريقية.