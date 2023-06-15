وزير المالية: نعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية والإفراج عن السلع

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حجم التطوير الذي تم في المنظومة الجمركية، والذي كان الهدف منه المساعدة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لتحويل مصر إلى أن تكون مركزًا للتجارة العالمية.

وقال وزير المالية، خلال كلمته في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الخميس، إنه مع تطوير الموانئ والمراكز اللوجستية والطرق كان مهمًا جدًا تسهيل الإجراءات الجمركية وإجراءات الإفراج عن السلع، وتوصيل المناطق الصناعية والخدمية بكافة الموانئ.

وأضاف أن الدولة تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي وتخفيض التكلفة أيضًا، متابعًا: "التطوير يتمثل في 5 محاور، أولها تطوير التشريعات وميكنة الإجراءات والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات وإدارة التغيير، وأيضًا محور التنمية البشرية".

وأشار وزير المالية إلى إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال تيسير التجارة، ويمكن من تنفيذ نظام النافذة الواحدة ونظام المعلومات المسبقة "ACI" ونظام إدارة المخاطر.

وتابع: "أيضًا تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 430 لسنة 2021، والذي مكّن من توحيد الإجراءات المطبقة في جميع الموانئ عند الإفراج عن البضائع، ومنح تيسيرات إجرائية لنظام السماح المؤقت ونظام التخليص المسبق".