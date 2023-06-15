الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للعام الثالث على التوالى.. انطلاق الكامب الصيفى فى نقابة المهندسين بالإسكندرية

انطلاق الكامب الصيفي
انطلاق الكامب الصيفي بنقابة المهندسين

انطلق عدد من أنشطة الكامب الصيفى فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، الذى تنظمه اللجنة الاجتماعية والثقافية لأبناء المهندسين لتنمية مهاراتهم المختلفة، وسط إقبال كبير وتفاعل مع المحاضرين.

بدأت فعاليات وقبول دفعة جديدة لفريق طلائع المهندسين الكشفية لأبناء المهندسين وسط تفاعل وحضور 43 مشاركا لتنمية مهاراتهم الكشفية، كما انطلقت فعاليات نشاط الحساب الذهنى التى شارك فيها 10 أطفال، بينما المستوى الأول شارك فيه 17 طفلا والمستوى الثانى شارك فيه 4 أطفال.

وبدأت فعاليات نشاط المبتكر الصغير التى شهدت إقبالا كبيرا من أبناء المهندسين، حيث يشارك فى المستوى الأول 45 طفلا، بينما المستوى الثانى يشارك فيه 17 طفلا، والمستوى الثالث يشارك فيه 24 طفلا، بينما نشاط اللغة العربية يشارك فيه 11 طفلا.

كما بدأت محاضرات اللغة الإنجليزية والصوتيات بمشاركة 23 طفلا من أبناء المهندسين.

كما بدأت اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية مجموعة من المحاضرات التوعوية والتثقيفية لأسرة المهندس السكندري تحت عنوان "الأسرة السعيدة"، وكانت أولى محاضراتها بعنوان «نحو طفل صحي» بالتعاون مع مركز للإرشاد وتنمية المهارات، وذلك ضمن أنشطة الكامب الصيفى للمهندسين وأبنائهم.

وناقشت المحاضرات الاحتياجات الأساسية للطفل، الاحتياج للتعلق والترابط، الاحتياج للتحكم الذاتى والكفاءة، الاحتياج للحدود الآمنة المتبادلة، للطفل مساحته الشخصية، حدود الجسم والمشاعر لا يحق لأحد اقتحام تلك المساحة وتعيلمه أيضا احترام مساحة الآخر، الاحتياج للتعبير عن الذات، الاحتياج للانسيابية والتلقائية، وشهدت المحاضرات إقبالا وتفاعلا كبيرين من أولياء الأمور.

يذكر أن الكامب الصيفى يقام للعام الثالث على التوالى وتنظمه اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندس كريم عزت، ويتضمن عددا من الفعاليات المختلفة لأبناء المهندسين ويُناسب كافة الأعمار لتنمية مهاراتهم خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى أنشطة لأولياء الأمور لمساعدتهم فى اكتشاف مواهب أبنائهم وتوعيتهم للحفاظ على صحة أبنائهم.

انطلاق الكامب الصيفي بنقابة المهندسين
انطلاق الكامب الصيفي بنقابة المهندسين
انطلاق الكامب الصيفي بنقابة المهندسين
انطلاق الكامب الصيفي بنقابة المهندسين
انطلاق الكامب الصيفي بنقابة المهندسين
انطلاق الكامب الصيفي بنقابة المهندسين
IMG-20230615-WA0015
IMG-20230615-WA0015
نقابة المهندسين بالإسكندرية الكامب الصيفي حضور 43 مشارك نشاط المبتكر الصغير المحاضرات التوعوية والتثقيفية

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