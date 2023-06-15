الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير الشباب الأسبق: الشباب يسعون لإثبات وجودهم بغض النظر عن قدراتهم المالية

العامري فاروق
العامري فاروق

قال العامري فاروق، وزير الشباب الأسبق، إن عنوان جلسة اليوم "دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال" في غاية الأهمية، منوهًا بأن كل كلمة به لها ملفها الكبير.

جاء ذلك خلال جلسة دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، بلجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي.

وتابع فاروق أن دعم الشباب يتطلب الاستيعاب لنسبة الشباب الكبيرة في المجتمع، موضحًا أنه من المهم تحديد المجالات التي يمكن أن يدخلها الشباب وتتناسب مع مميزاتهم.

وأكمل وزير الرياضة الأسبق أن جهاز التعبئة والإحصاء له دور كبير في تحليل الملفات، التي يمكن أن يتحرك بها الشباب لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم في بيئة تناسب مهاراتهم.

ونوه بأن الشباب يسعون لإثبات وجودهم بغض النظر عن قدراتهم المالية، فالجميع يريد إثبات وجوده في المجتمع ليكون عنصرًا فعالًا.

وأكمل أن قانون الشباب من القوانين المهمة، ولكنه يجب أن يتسق مع رؤية الدولة الجديدة ويكون مفهومه الشباب وليس المؤسسات الشبابية.

العامري فاروق التعبئة والإحصاء المحور المجتمعي جهاز التعبئة والاحصاء تمكين الشباب ريادة الأعمال محور المجتمعي

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