الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تفحص 8.6 مليون تلميذ بمبادرة الرئيس للكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

100 مليون صحة
100 مليون صحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص 8 ملايين و637 ألفًا و608 طلاب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها خلال العام الدراسي الحالي التى بدأت فى يوم 6 ديسمبر 2022 حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ30 ألف مدرسة حكومية وخاصة.

وأضاف عبدالغفار أن خدمات المبادرة تضمنت إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

من جهته، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة تم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما تم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغت 2400 فريق، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، وفني معمل، وإداري) تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

وأكد سمير أن جميع مهام المبادرة تمت مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن المسح تم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما قامت فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم الأنيميا والسمنة والتقزم أعلنت وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي

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