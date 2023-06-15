الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آخر التطورات بشأن التحقيق مع أفشة من قبل "فيفا" في مقر الجبلاية

أفشة أثناء الإحتفال
أفشة أثناء الإحتفال

أرسل اتحاد الكرة، خطابًا إلى النادي الأهلي، يستدعي فيه اللاعب محمد مجدي أفشة، للمثول أمام جهات التحقيق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

 وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أرسل خطابًا لنظيره المصري يطلب فيه إجراء تحقيق مع محمد مجدي أفشة بسبب الشكوك حول تعمده الترويج للنازية، بعدما رفع يده لأعلى أثناء الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك طلائع الجيش بالمباراة التي جرت ضمن منافسات الدوري العام.

 وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أنه تم طمأنة إدارة الأهلي وكذلك اللاعب بشأن التحقيق المنتظر أن يتم معه، خصوصًا أنهم على علم بأن احتفال أفشة بعيد كل البعد عن الترويج لأي حملات سياسية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الشؤون القانونية بالقلعة الحمراء قررت التواجد مع اللاعب في جلسة التحقيق، بناء على توجيهات رئيس النادي محمود الخطيب، لمتابعة التحقيقات وتقديم تقرير بشأن أي قرارات ستصدر.

محمد أفشة اتحاد الكرة محمود الخطيب الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا طلائع الجيش

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