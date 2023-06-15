محافظ الفيوم ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتابعان آليات الاستغلال الأمثل للمشروعات الخدمية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، آليات الاستغلال الأمثل لكل مكونات عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، بما يعود بالنفع على المواطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء أحمد بهاء، رئيس مجلس إدارة مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، وسامح سيد عبدالباقي، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم، والدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري، و أيمن رجب عبدالمهدي، مدير المديرية المالية بالفيوم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مشروع العزب.

تناول الاجتماع، آليات الاستغلال الأمثل لكل مكونات عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، والتي تم تأهيلها بالتنسيق بين محافظة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، ومنها مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، ومشروع تطوير مجمع المواقف بالحواتم، إضافة لمشروع إنتاج السجاد المزمع تنفيذه بقرية دسيا، التابعة لمركز الفيوم.

خلال الاجتماع، أشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تنمية وتطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، باعتباره مشروعًا اقتصاديًا يعمل على تحقيق الأمن الغذائى بالمحافظة، ويهدف إلى الحفاظ على السلالات البلدية من الثروة الداجنة، واستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية، مؤكدًا ضرورة وضع خطة قوية لتعزيز نجاح المشروع وزيادة موارده المالية، وتنويع المنتج بحيث يغطى كافة احتياجات السوق المحلي، وإعداد دراسات تسويقية قوية للمشروع، لافتاً إلى أن نجاح أي مشروع يعتمد على القدرة التشغيلية، والإدارة، والتسويق.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة لإعادة تقييم حجم العمالة بالمشروع، وإعادة هيكلته، وتوظيف العمالة بالشكل الأمثل، وطرح محطات "1، 4" التى تم تطويرها بالمشروع، على الشركات الكبرى المنتجة للدواجن وتوزيع كراسات الشروط المحددة لذلك، وتحديد لجنة للبت فى العروض المقدمة ودراسة الأمور الفنية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المحطات.

وأكد محافظ الفيوم، على الاستغلال الأمثل للمحطة رقم 5 بمشروع الدواجن التكاملي بالعزب، فضلاً عن استغلال مصنع العلف الموجود ضمن المشروع كوحدة إنتاجية مستقلة، موجهاً بإعداد تقرير يتضمن القدرة الإنتاجية للمصنع، ومكونات الإنتاج ومخرجاته، وإعداد دراسة بالتكلفة التقديرية تبعاً للقدرة الانتاجية له.

وأشاد المحافظ، بالتعاون المثمر مع هيئة تنمية الصعيد في تشغيل وإدارة عدد من المشروعات المتعثرة بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، مؤكدًا إصرار المحافظة بالتعاون مع الهيئة على مواصلة المشوار واجتياز التحديات لضمان نجاح تلك المشروعات.

من جهته، ثمّن رئيس هيئة تنمية الصعيد، جهود الجهاز التنفيذي بمحافظة الفيوم في التعاون المثمر البناء مع الهيئة، مؤكدًا إصرار الجميع على تحقيق النجاح المنشود في إدارة وتشغيل المشروعات الخدمية والاستثمارية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد عرضت رؤيتها وخطتها المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة لأهالي الفيوم بالتعاون مع المحافظة.

كما استعرض رئيس الهيئة، أعمال التطوير التي تم تنفيذها بمجمع مواقف سيارات الحواتم، وسبل تعزيز الموارد المالية للمشروع، ودراسة إمكانية تسويق المحلات الموجودة بالموقف، ودراسة موقف العمالة الزائدة بالتنسيق مع إدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم.

ولفت، إلى أنه يجري تنفيذ مبنى حرفي تراثي لإنتاج السجاد بقرية دسيا، التابعة لمركز الفيوم، نظرًا لتميز القرية بهذه الحرفة التراثية، مما يعمل على تطوير وإعادة تأهيل هذه الحرفة من خلال منظومة علمية وعملية ممنهجة.