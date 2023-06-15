الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

4 عروض جديدة في نادي سينما المرأة الإثنين المقبل

بوستر
بوستر

يقيم نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، عروضه السينمائية، يوم الإثنين القادم  19 يونيو، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساء.

ومن المقرر عرض كلاً من فيلم "ما لا نراه" إخراج ، أدهم يحيى، فيلم "حظ السلاحف" تأليف وإخراج بثينة الناصرى، فيلم "امرأة تطل من النافذة" فكرة وإخراج مروة الشرقاوي، و فيلم “حبيب” تأليف و إخراج ، شادي فؤاد .

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلا من الناقدة السينمائية شاهندة محمد على و الناقد الفني اسلام أحمد على  مع صناع الأفلام والجمهور.

وتدور أحداث فيلم "ما لا نراه" في عالم الاحلام المستوحاة من أحلام حقيقية لصناع الفيلم، من خلال أحلام البطل يكتشف أسباب علاقته المتوترة بوالده المتوفي منذ طفولته، وشعوره تجاه انفصاله عن حبيبته السابقة ويسعى للتحدث لوالده لاشتياقه للتحدث معه وإخباره بما يدور في عالمه الحقيقي

وعن فيلم حظ السلاحف، فهو مشروع تخرج من المدرسة العربية للسينما والتلفزيون بالقاهرة، عن قصة عائلة صغيرة .

اما فيلم امرأه تطل من النافذة، فيدور حول شعار " قد تبدأ الأحلام فيه بعد الستين ، أحلام قد نكون نسيناها" والذي رفعته سيدة فى سبعينات عمرها، يحكي الفيلم قصتها التي تمتزج بين الحب والطموح والفن.

كانت أحد بطلات التمثيل المسرحي في شبابها، عانت من رحلة حياة مؤلمة في سنوات زواجها، ماذا حدث لماذا لم تكمل رحلتها الفنية، كيف عاودتها من جديد وكيف عاد معها الحلم ؟

اما فيلم "حبيب"، فيدور  حول حلاق في أواخر الستينات يعمل بصالون الحلاقة الخاص به داخل شقته، تدور الأحداث حول يوم يُكسر فيه الروتين الطبيعي له حيث يقوم بمغامرة لإسعاد زوجته.

يظهر على حبيب أنه يتألم نفسيًا ويعاني كثيرًا، ولكنه يصر على الحياة إصرارًا بالغًا والفيلم من بطولة سيد رجب و سلوى محمد على.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني ابو الحسن الاثنين الثالث من كل شهر،  تحت إدارة الناقدة  شاهندة محمد على.

الأوبرا المصرية التمثيل المسرحي المركز القومي للسينما المركز القومي المونتيرة منار حسني بدار الأوبرا المصرية بدار الاوبرا

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