الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يعلن نتيجة المؤهلين للمرحلة الأخيرة في مسابقة بعثات الأزهر لدول العالم

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن نتيجة الاختبارات الشفوية التي عقدها المجمع للمتقدمين لمسابقة الابتعاث العامة للعام 2023/ 2024م، ليتم تصعيدهم للمرحلة النهائية في المسابقة وهي المقابلات الشخصية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن مراحل المسابقة تتم بنظام الكنترول المتبع في الجامعة؛ حيث اعتمدت الاختبارات الشفوية على معايير واضحة في تقييم المتقدمين للمسابقة بما يضمن اختيار أكفأ العناصر، وشارك فيها أساتذة من جامعة الأزهر من مختلف الكليات في التخصصات محل الاختبار، كما تم تسجيل جميع الاختبارات بالفيديو داخل اللجان لضمان الشفافية في اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم المختلفة.

أضاف عيَّاد أن الاختبارات الشفهية هي المرحلة الثانية بعد الاختبارات التحريرية يليها مقابلة شخصية للوقوف بدقة على الجوانب الشخصية والعلمية والثقافية لمن يتم اختيارهم كمبعوثين للأزهر الشريف في دول العالم.

كما أشار الأمين العام إلى أن مبعوثي الأزهر الشريف تقع عليهم مسؤولية كبيرة في نشر المنهج الوسطي الذي يمثله الأزهر الشريف في دول العالم المختلفة، وهو ما يجعل الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر حريص كل الحرص على اختيار أكفأ المتقدمين لهذه المسابقة، موضحًا أن المرحلة الثالثة وهي المقابلات الشخصية سيتم تحديد موعدها والإعلان عنها قريبًا.

وأعلن المركز الإعلامي للمجمع أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على النتيجة يمن خلال الدخول بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط الآتي:
https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=232

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الأزهر الشريف الأزهر الاختبارات التحريرية

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